Obra prejudica usuários de ônibus no Centro de Porto Alegre

Desde o início do ano os usuários de três linhas que fazem a ligação entre o Centro de Porto Alegre e a Zona Sul da cidade enfrentam transtornos na parada localizada na avenida Salgado Filho. O problema ocorre devido a uma obra da empresa Oi, que reforma o prédio localizado na esquina da Salgado com a Borges de Medeiros.

Em razão da obra de revitalização da fachada, pedestres e usuários de ônibus viram o espaço de circulação reduzir. O local para aguardar o ônibus é, atualmente, de menos de um passo, deixando os passageiros quase sobre a via. Além do aperto, os andaimes – que se distribuem pela calçada – também deixaram o ambiente mais escuro, e pelos lados é possível ver pessoas em situação de rua que ocuparam este espaço e com seus colchonetes fazem os cantos da estrutura de andaimes como seu lar.

Outro problema é o espaço destinado aos pedestres, um pequeno túnel entre a estrutura metálica por onde passa quem precisa utilizar a calçada. O trecho é apertado e não raro é possível ver as pessoas se esgueirando entre os carros e os passageiros que aguardam na calçada.

Funcionário de uma banca de jornais, Lucas Gabriel Dupont Hammes, diz que a obra impacta diretamente no comércio, que caiu desde o começo da obra, no início deste ano. “O movimento caiu bastante, até porque fica mais escuro, aí ninguém vê a gente.” O número de pessoas utilizando os andaimes como casa: “Todo dia de manhã temos que acordar alguns para poder abrir a banca”.

E a situação não deve melhorar até março de 2020, prazo previsto pela Oi para conclusão da pintura. A empresa garante estar em dia com todas as licenças e autorizações necessárias para realização da reforma. Por parte da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) não há planos para trocar as linhas de ônibus que pegam passageiros no local. O órgão também afirma que, até o momento, não houve solicitação para alterar o ponto. Três linhas têm o início da rota naquele ponto, são elas a 177, 149 e 149.1

Moradora de Canoas, Juçara Menezes utiliza diariamente o terminal onde pega o ônibus da linha 177 Menino Deus, com qual se desloca para o trabalho. Ela reclama dos pedestres que não utilizam o corredor destinado à passagem. “Quando eu preciso caminhar uso aquele espaço (fala apontando para o corredor), mas as pessoas querem passar por aqui (o espaço dos usuários de ônibus).