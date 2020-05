Obras de hospital destinado ao combate da Covid-19 estão em ritmo acelerado em Porto Alegre

publicidade

Com previsão de inauguração para o mês de junho, as obras do hospital destinado ao tratamento do novo coronavírus (Covid-19) estão em ritmo acelerado em uma área localizada ao lado do estacionamento do Hospital Independência, na avenida Antônio de Carvalho, na zona Leste de Porto Alegre. Os leitos serão estruturados a partir da técnica de construção modular, criada pela construtech Brasil ao Cubo, que permite entregar obras com velocidade quatro vezes maior que uma construção comum. A técnica consiste no encaixe de módulos individuais, produzidos em fábrica e, então, montados no local da obra.

A instituição de saúde que terá 60 leitos é resultado de uma parceria feita entre a Gerdau, a Ipiranga, a Rede Zaffari e o Hospital Moinhos de Vento. Depois da pandemia do Covid-19, a estrutura ficará a disposição da prefeitura municipal. O hospital conta com um investimento total de R$ 10,4 milhões para a construção, sendo que a maior parte realizada pela Gerdau e pela Ipiranga, com R$ 4,2 milhões cada, enquanto o Grupo Zaffari aportou o valor de R$ 2 milhões. O atendimento será exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As obras tiveram início no mês de abril.

Recursos e toneladas de aço

A Gerdau forneceu 400 toneladas de aço e o seu conhecimento na montagem das estruturas metálicas. A Ipiranga colocou recursos na gestão e coordenação do projeto. Já o Hospital Moinhos de Vento, por sua vez, compartilha diretrizes, protocolos e práticas assistenciais. Além disso, fornecerá os materiais, medicamentos e utilidades necessários para o custeio da operação da instituição de saúde. A administração do centro de tratamento ficará sob a responsabilidade do Hospital Divina Providência, que hoje administra o Hospital Independência e que faz a regulação dos leitos. Aproximadamente 300 profissionais, entre médicos e equipe multidisciplinar, serão deslocados para a nova unidade, que oferecerá atendimento 24 horas.

Segundo o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, o momento é desafiador e requer agilidade e colaboração. Na avaliação do CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, a ação reforça o papel e a trajetória de responsabilidade social da instituição. "Tiraremos muitos aprendizados dessa situação. E um dos principais é a mudança de comportamento das instituições e empresas brasileiras. O nível de mobilização que tem ocorrido demonstra um amadurecimento do mundo corporativo”, ressaltou. Para o CEO da Ipiranga, Marcelo Araujo, o momento requer a colaboração também do setor privado. Para o Grupo Zaffari, participar desse projeto tão significativo é reiterar o seu compromisso com as comunidades onde atua, com as quais tem por princípio manter vínculos profundos.

O Hospital Independência, da Rede Divina Providência, está selecionando profissionais para trabalhar no anexo do novo hospital. As vagas são para enfermeiro e técnico de enfermagem na Unidade de Internação, atendente de nutrição, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de higienização. Todas as oportunidades de trabalho se aplicam também para pessoas com deficiência. O cadastro de currículos devem ser enviados pelo site criado pela administração.