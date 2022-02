Ocupação das UTIs se mantém acima de 90% em Porto Alegre

publicidade

Mesmo com número elevado de novos casos confirmados do coronavírus durante fevereiro, a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Capital mantém estabilidade - ainda que em patamar alto. Com 661 pacientes em estado grave, dos quais 147 com diagnóstico para a Covid-19, a taxa lotação dos leitos de terapia intensiva estava em 91,55% no início da noite desta quinta-feira.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Porto Alegre conta com 733 leitos operacionais - dos quais 11 estavam bloqueados nesta quinta. Por conta desse cenário, hospitais referência no atendimento a pacientes em estado grave operavam com lotação máxima, como a Santa Casa, ou acima da capacidade máxima: Ernesto Dornelles - que tinha 140% de lotação - e Nossa Senhora da Conceição (113,95%).

Outras instituições, como Cardiologia, Hospital de Clínicas, Moinhos de Vento, São Lucas, Mãe de Deus e Divina Providência tinham ocupação superior a 80%. Com a expectativa de aumento de demanda nas próximas semanas por conta do Carnaval, a ocupação dos leitos de terapia intensiva deve se manter em patamar elevado. No Rio Grande do Sul, o número de óbitos em função da Covid-19 segue em alta.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), mais 88 pessoas morreram em decorrência da doença, no que é o terceiro maior número de óbitos registrados em fevereiro. O Estado registrou maior número de óbitos este mês apenas nos dias 8 (105 óbitos) e 9 (94 mortes). Desde o começo da pandemia o RS já contabiliza 38.138 vítimas fatais. Com mais 10.429 novos casos confirmados da doença, o total chega a 2.134.332.

