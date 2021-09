Ocupação de leitos de UTI apresenta leve redução no Rio Grande do Sul

publicidade

Com 1.869 pacientes em estado grave, o Rio Grande do Sul registrava queda das internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 9 casos a menos em relação à véspera. De acordo com monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), a taxa geral de ocupação era de 56,6%. As hospitalizações por conta do novo coronavírus também apresentavam redução, após quatro dias seguidos de crescimento, com 420 diagnósticos confirmados.

Em Porto Alegre, as internações em leitos UTIs apresentavam estabilidade até o início da noite, com 637 pacientes e 72,47% de ocupação. Na véspera, eram 641. Do total, 152 tinham diagnóstico confirmado para a doença, 14 a mais do que no dia anterior. Cinco hospitais, no entanto, não tinham atualizado as informações.