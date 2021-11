Ocupação de leitos de UTI por Covid-19 se mantém acima dos 70% em Porto Alegre

publicidade

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul, a tendência é que o número de pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) comece a diminuir gradativamente. Neste domingo, Porto Alegre conta com 100 pacientes positivados em UTIs, mais oito casos suspeitos. Ninguém aguardava no setor de emergência por vagas na UTI. Dos 898 leitos operacionais disponibilizados nas UTIs da Capital, 637 estão ocupados. A taxa de ocupação é de 73,73%.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre conta com 21 pacientes confirmados com Covid na UTI, além de quatro casos suspeitos. Em seguida vem o Hospital Nossa Senhora da Conceição, com 19 confirmados, e o Hospital Moinhos de Vento soma 15. Por sua vez, o Hospital Ernesto Dornelles operava acima do limite com taxa de ocupação de 132,50%.

A instituição hospitalar conta com 40 leitos de UTI e atende 53 pacientes. Desses, sete estão contaminados pela Covid. Não há casos confirmados nem suspeitos de Covid em crianças nas UTIs pediátricas de Porto Alegre. Dos 132 leitos oferecidos, 112 estão ocupados por outros motivos e doenças. A taxa de ocupação é de 84,85%. Um total de 85% da população porto-alegrense já tem o esquema vacinal completo, segundo o Painel do Vacinômetro da Prefeitura da Capital.

O RS registra neste domingo mais 409 novas infecções por Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Dessa maneira, desde o início da pandemia no Estado, são 1.479.943 casos acumulados do novo coronavírus. A SES também reportou hoje dois novos óbitos por Covid, o que eleva o total de mortes pela doença em solo gaúcho para 35.810. Do total de casos até o momento, 97% (1.437.615) já estão recuperados e menos de 1% (6.417) ainda permanecem em acompanhamento.

A taxa de ocupação nas UTIs é de 58,1%. Dos 3.301 leitos disponíveis, 1.917 estão com pacientes, sendo que 424 estão atendendo pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus e 87 prestam assistência médica a quem está com suspeita de estar com a Covid-19 ou outra síndrome respiratória aguda grave.

Segundo os dados, 94,9% da população adulta tomou pelo menos uma dose da vacina e 82,7% está com o esquema vacinal completo. Ainda em relação à fase inicial da imunização, 42,6% tomaram a primeira dose da AstraZeneca, 31,2% da Pfizer e 26,2% se protegeram com a CoronaVac.

Outros estados - Pela primeira vez, desde o início do começo da pandemia, 23 estados registraram taxa de ocupação em leitos Covid-19, clínicos e de UTI, abaixo de 50%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na sexta-feira. Conforme os dados, Espírito Santo, Pernambuco e Rondônia seguem em estado de alerta, com taxa de ocupação entre 51% e 69%. Minas Gerais apresenta situação grave, registrando taxa de ocupação em seus leitos de enfermaria Covid-19, destinados aos casos moderados e graves que não necessitam de ventilação mecânica, de 80% a 94%. Porém, também aparece como o segundo estado com menor ocupação em leitos de UTI, voltado aos casos graves e gravíssimos, com apenas 16% de ocupação.