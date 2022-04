Ocupação de leitos UTI Covid no RS está há 10 dias abaixo de 100 pacientes

publicidade

Já são 10 dias com menos de 100 pacientes confirmados com Covid-19 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais gaúchos, desde o último dia 11. Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que há 81 pessoas nesta condição e 46 casos suspeitos da doença. Nesta última atualização, a SES também relatou que 17 pessoas perderam a vida por conta do coronavírus nas cidades gaúchas. A ocupação dos leitos de UTI segue em estabilidade no Rio Grande do Sul, com taxa de 65,8%.

A Secretaria também reportou nesta sexta-feira mais 3.235 novos casos de Covid-19. Assim, o RS alcança a marca de 2.319.099 infecções. Dessas, 98% envolvem pacientes que se recuperaram, enquanto 10.042 pessoas – o que corresponde a menos de 1% do total de contaminados – permanecem em acompanhamento médico. O Estado chegou a 39.247 vítimas da doença desde o início da pandemia. A mortalidade do vírus chega a 345,0 a cada 100 mil habitantes. Já a letalidade segue em 1,7%.

Em Porto Alegre, o índice não foi atualizado durante o feriado de Tiradentes. Os números de quarta-feira caíram em comparação com os do dia anterior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram registrados 12 pacientes com contaminação confirmada de Covid-19 e seis casos suspeitos da doença em UTIs da Capital.

