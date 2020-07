Onda de calor segue no RS nesta terça-feira

publicidade

A massa de ar seco segue agindo sobre o Rio Grande do Sul e o calor se mantém nesta terça-feira. Correntes de vento norte fazem com que o dia seja muito parecido com o desta segunda-feira, com sol e poucas nuvens.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o dia começa ameno mais uma vez, mas a temperatura sobe rapidamente pela manhã. A tarde será de calor, com máximas ao redor dos 30°C.

Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 14°C e a máximas chega aos 28°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 15°C / 28°C

Vacaria 6°C / 23°C

Ausentes 2°C / 21°C

Santa Rosa 16°C / 29°C

Erechim 10°C / 25°C