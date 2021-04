Opas alerta sobre vacinas anticovid falsas no Brasil, Argentina e México

publicidade

O vice-diretor da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, alertou nesta quarta-feira sobre a oferta de vacinas anticovid falsas na Argentina, Brasil e México, denunciando um "problema" para as autoridades de saúde e policiais.

Consultado sobre um relatório do jornal The Wall Street Journal sobre a venda de vacinas fraudulentas do laboratório Pfizer no México, Barbosa disse: "Sim, recebemos informações do México, Argentina e Brasil de que algumas doses foram oferecidas nas redes sociais".

"Os mercados ilegais oferecem vacinas que provavelmente estão falsificadas, não são a vacina real, ou talvez estejam roubando-as de um centro de saúde e ninguém pode garantir que estejam armazenadas corretamente", disse Barbosa em coletiva de imprensa. "Então, claramente é um problema, não só para as autoridades de saúde, mas também para a polícia identificar esta atividade criminosa", afirmou.

Barbosa insistiu que só se pode confiar nas vacinas administradas pelas autoridades de saúde porque só essas têm a garantia de serem "seguras e eficazes" e de terem sido conservadas nas condições adequadas. "Portanto, é muito importante rejeitar comprar qualquer tipo de vacina que se ofereça nas redes sociais e na internet", pediu. "Isso é um risco para sua saúde", enfatizou.

O The Wall Street Journal relatou nesta quarta-feira que a Pfizer investiga com autoridades mexicanas a administração de vacinas falsas anticovid no México. O jornal afirmou que os Estados Unidos, México e outros países detectaram "dezenas de sites" que afirmam vender de forma fraudulenta doses da Pfizer e também do laboratório americano Moderna.