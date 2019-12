Operação busca por homem desaparecido na Lagoa dos Barros, no Litoral Norte do RS

publicidade

Uma operação do Corpo de Bombeiros realiza, deste a segunda-feira, buscas por um homem, de 33 anos, desaparecido nas águas da Lagoa dos Barros, próximo ao município de Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem desapareceu após uma pane mecânica, por volta das 7h da última segunda-feira, em um jet ski onde estava.

A operação conta com mergulhadores do Corpo de Bombeiros e com a guarnição efetiva de Osório.