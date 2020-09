Operação Empatia alerta motoristas sobre cuidados no trânsito em Porto Alegre

publicidade

Como parte da Semana Nacional do Trânsito, que será realizada até o dia 25 de setembro, a "Operação Empatia no Trânsito" foi realizada nesta sexta-feira em Porto Alegre. Na avenida Borges de Medeiros, próximo ao Parque Marinha do Brasil, no sentido Centro/bairro, os motoristas eram parados e convidados a participar da ação. Eles receberam um material educativo dos agentes sobre os cuidados com a vida no trânsito em todos os deslocamentos.

O trânsito é responsável pela ocupação de 50% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS). Priscila Hoff, agente de trânsito do departamento, disse que a iniciativa teve o objetivo de conscientizar os motoristas sobre a Covid-19 e a importância de preservar vidas no trânsito. "Os leitos de UTI, neste momento, são tão importantes para o tratamento dos pacientes da pandemia do coronavírus. Evitando acidente de trânsito também ajudamos a saúde publica", ressaltou.

O secretário Extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, afirmou que a iniciativa teve a proposta de chamar a atenção dos condutores para as questões de acidentes ainda que tenha ocorrido uma redução das ocorrências na cidade. "A menor circulação de pessoas e veículos durante a pandemia representou uma maior velocidade e maior gravidade nos acidentes. Por isso, temos que continuar fiscalizando e orientando a população de que respeitando as leis de trânsito nós podemos salvar vidas", ressaltou.

Conforme Tortoriello, com respeito as leis de trânsito é possível inclusive diminuir a ocupação dos hospitais que tem siso uma questão muito relevante em função da pandemia da Covid-19. "Os leitos de hospitais devem ficar reservados para quem realmente precisa e não pela questão do acidente de trânsito motivado pela imprudência ou desrespeito as leis de trânsito", acrescentou.

A Semana Nacional de Trânsito tem como tema em 2020 "Perceba o risco, proteja a vida". Até o dia 25 de setembro, serão feitas ações em todo o país pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) com o objetivo de conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. O tema "Perceba o risco, proteja a vida", definido pelo Conselho Nacional de Trânsito tem o objetivo de chamar a atenção sobre os perigos no trânsito e outros riscos à saúde do cidadão. A realização da SNT 2020 coincide com o fim da Década de Ações pelo Trânsito Seguro, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), na qual os governos dos diferentes países se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes, que matam cerca de 1,2 milhão de pessoas por ano.

Como os acidentes no trânsito constituem uma das maiores causas de mortes no mundo, a meta da semana é conscientizar a população sobre a importância da mudança de atitude, ressaltando que cada um é responsável pela segurança de todos e, por isso, deve perceber os riscos e proteger a própria vida e a dos demais ao seu redor.