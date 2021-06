Operadora paga para usar muros dos bairros Chácara da Fumaça e Cruzeiro do Sul

publicidade

Atenta aos impactos econômicos causados pela pandemia, a operadora TIM tem adotado ações de publicidade voltadas para as comunidades. O projeto acaba de chegar a Porto Alegre e atenderá residências dos bairros Chácara da Fumaça e Cruzeiro do Sul. Nessas localidades, moradores podem optar em oferecer seus muros e casas para a colocação de placas e outdoors com as ofertas da operadora, idealizados pela Agência Opus. Com o uso remunerado desses espaços, a iniciativa proporciona geração de renda aos moradores em tempos de pandemia, já que destina parte do valor através de cartões pré-pagos que podem ser usados a sua escolha.

Alinhada às práticas ESG, sigla em inglês para se referir às melhores iniciativas ambientais, sociais e de governança de um negócio, a ação busca proporcionar uma nova fonte de renda para os moradores, afetados pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Na prática, é como se o morador alugasse o muro, mensalmente, para exibir a publicidade, mas a comunidade ainda ganha por distribuir, transportar e reciclar as placas.

As peças trazem anúncios do TIM Pré Top, oferta em que o cliente tem direito a 8GB de internet por R$15, durante 15 dias; do TIM + Vantagens, o primeiro programa de vantagens do segmento com benefícios exclusivos e sorteios de prêmios; e de outras facilidades, como WhatsApp incluso, ligações ilimitadas e bônus de internet.

“Queremos cada vez mais estar conectados com as comunidades de Porto Alegre. E esse projeto nos permite fortalecer nossa marca e ainda contribuir com as pessoas, ultrapassado a fronteira do serviço e gerando desenvolvimento em locais impactados pelos efeitos da pandemia da Covid-19", afirma Christian Krieger, Diretor Comercial da TIM para a Região Sul.

Esse modelo de publicidade também já está beneficiando moradores de áreas carentes do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife e João Pessoa. Florianópolis e Curitiba devem receber o projeto a partir de junho.