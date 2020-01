Orla Moacyr Scliar recebe cerca de 160 mil pessoas na festa de Réveillon 2020

publicidade

A Orla Moacyr Scliar recebeu, na noite dessa terça-feira, cerca de 160 mil pessoas para comemorar a chegada de 2020 na festa Réveillon 2020 POA Pra Frente, Feliz Ano Novo Pra Gente. A queima de fogos durou em torno de dez minutos e foi utilizada 1,5 tonelada de material pirotécnico que produz efeitos de luz e cor sem poluição sonora, de acordo com a redução de barulho exigida pela lei estadual.

Entre as atrações musicais, os gaúchos assistiram os shows da cantora mineira Gisa Nunez, da escola Imperadores do Samba, da dupla Cesar Oliveira e Rogério Melo e a representante gaúcha na final do The Voice Kids 2019, Luiza Barbosa. No final, a Casa Ramil exibiu vocais e arranjos tradicionais da família de musicistas.

A apresentação dos vencedores do 14° Festival de Música de Porto Alegre, que estava prevista para as 18h, teve de ser cancelada por causa da chuva e foi transferida para a Semana de Porto Alegre.

Festa na Orla teve com a Imperadores do Samba. Foto: Maria Ana Krack / PMPA / CP

A festa de Réveillon na capital gaúcha foi realizado com recursos da Prefeitura e da iniciativa privada. "É importante esclarecer que estamos devolvendo mais um evento à Capital sem prejudicar os cofres públicos e com grande auxílio de empresas", enfatizou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Para o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, a festa resgatou a autoestima dos porto-alegrenses. "Emociona ver um mar de pessoas celebrando a chegada do novo ano com familiares e amigos num dos principais cartões-postais da cidade. O Réveillon foi devolvido à comunidade e retorna para ficar", afirmou.

Estrutura e limpeza

Um total de 500 servidores municipais e estaduais se envolveu na operação. A Guarda Municipal garantiu segurança em conjunto com o 9° Batalhão da Brigada Militar (Comando de Policiamento da Capital). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) organizou e fiscalizou o trânsito do entorno desde às 8h, e a Secretaria Municipal da Saúde levou sua unidade móvel para eventuais atendimentos, em parceria com a Associação Hospitalar Vila Nova. O Corpo de Bombeiros e o Samu também estiveram presentes. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico fiscalizou os ambulantes.



Para garantir a limpeza do local, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) reforçou a equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e, durante a festa, foram disponibilizados 50 tonéis em todas as áreas do evento - 25 a mais que no ano passado. Pela primeira vez, 30 contêineres da coleta automatizada estiveram dispostos no canteiro central da avenida Presidente João Goulart.