Ouça os episódios desta semana do Direto ao Ponto

O podcast Direto ao Ponto abordou desde o vácuo de poder causado com a renúncia de Evo Morales na Bolívia às tensões crescentes entre servidores e o governo Leite, em razão do pacote do que altera os planos de carreira e previdência. Ouça os episódios desta semana:

• Quinta-feira, 14 de novembro: protesto marca mobilização dos servidores estaduais contra o pacote do governo:

• Quarta-feira, 13 de novembro: Governo Leite protocola projetos na Assembleia. Entenda os pontos polêmicos do projeto:

• Terça-feira, 12 de novembro: Descaso e desinformação, as principais causas da não vacinação no Rio Grande do Sul:

• Segunda-feira, 11 de novembro: Evo Morales renuncia, abre vácuo de poder na Bolívia, que aprofunda convulsão social: