Público jovem é a maioria na fila de vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre

A fila de vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre contou com a presença de um público jovem neste sábado. A Prefeitura ampliou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 26 anos ou mais. Por isso os jovens formaram a maioria em frente aos postos.

Na Unidade de Saúde Tristeza, era grande o número de pessoas que buscavam a primeira dose. De acordo com a gerente de serviço da US, Joannie Soares, o tempo de espera durante a manhã foi de uma hora para quem iria fazer a primeira imunização. Para a segunda dose, entretanto, a fila foi inexistente em alguns horários.

O motoboy Miguel da Costa, com 26 anos, conseguiu liberar um dia da sua rotina para fazer a primeira dose. “Não gosto de agulha, mas é importante para segurança de todos", comentou. Já o recepcionista Juliano Anselmo, 27, explicou que tentou vir em outro dia, mas só encontrou tempo para a primeira dose no sábado. “Vou continuar usando máscara e me cuidando, mas agora me sinto mais seguro”, disse.

A segunda dose foi oferecida para as faixas etárias já contempladas anteriormente. Isso inclui todos aqueles que estão com o esquema vacinal em atraso da Coronavac e quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas. No caso da Pfizer ainda não há público que completou o prazo mínimo de 10 semanas para a segunda dose, segundo informações da Prefeitura de Porto Alegre.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além do público com 26 anos, as pessoas com as faixas etárias já contempladas também podem buscar os locais de vacinação para receber a primeira e a segunda dose do imunizante. A aplicação também segue inclusive para adolescentes com comorbidades, gestantes e puérperas.

Neste sábado, a imunização segue até as 17h, no Auditório da Escola Júlio de Castilhos, e nas unidades de Saúde Tristeza, no bairro Tristeza, e IAPI, no Passo d’Areia. No domingo, a Unidade Móvel de Saúde irá levar a vacinação até a comunidade do bairro Cavalhada. O serviço estará instalado na Escola Santa Teresa de Jesus - (Av. Cavalhada, 2250), das 9h às 13h.

Documentos

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. Para o grupo das comorbidades e deficiências, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.