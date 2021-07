Pacientes que venceram a Covid-19 e médicos são homenageados pelo Hospital Mãe de Deus

publicidade

Com apresentações musicais e projeções de imagens com mensagens e fotos de pessoas que venceram a Covid-19 em fachadas do prédio, o Hospital Mãe de Deus homenageou, na noite desta quarta-feira, os pacientes e também os médicos e funcionários do hospital que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.

A homenagem foi transmitida de forma on-line pelas redes sociais do hospital, e marcou também a comemoração do aniversário de 42 anos da instituição, celebrado no último dia 1º de junho. As imagens foram projetadas na fachada do Hospital Mãe de Deus. Durante o evento, um violonista e um quarteto clássico de cordas, piano e percussão fizeram a apresentação musical, também transmitida de forma virtual.

“São 42 anos em que o hospital adquiriu a força que tem pela confiança que os pacientes sempre depositaram no atendimento. Essa homenagem é uma das partes mais importantes das celebrações do aniversário: lembrar da luta dessas pessoas contra a Covid-19 e dos profissionais que estiveram ao lado delas”, afirmou o diretor-geral do Hospital Mãe de Deus, Rafael Cremonese.

A gerente da CTI do Hospital Mãe de Deus, a médica Priscylla Souza Castro afirmou que todos os profissionais do hospital se entregaram para atender os pacientes com a Covid-19. “Foi bastante exaustivo psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente, pois expandimos nossa capacidade para atender muitas pessoas, abdicando de coisas importantes relacionadas à família”, lembrou a médica, que destacou, ainda, que a comemoração é um marco, mesmo que singelo. “Agora que passou um pouco e vemos nossos rostos nessas homenagens”, ressaltou. “A gente se emociona muito.”