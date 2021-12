Papai Noel visita Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e faz alegria das crianças

publicidade

A descida foi diferente do que costuma mandar o figurino. Desta vez, não foi por nenhuma chaminé. Do alto do 13º andar de um dos prédios do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, desceram, não um, mas três Papais Noéis, em ação promovida na tarde desta sexta-feira. Pela segunda vez consecutiva, a instituição administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza a iniciativa, que trouxe o encanto do Natal antes da hora para crianças, familiares e funcionários.

“Que lindo, que lindo”, repetia Lia Rejane, com celular em punho, esperando na janela um dos bons velhinhos passar pelo andar onde está o neto Ítalo, nascido há três dias. “Ele veio no mesmo dia em que a mãe, a minha filha Maiara, bem perto do Natal”, exclamou, entre um e outro vídeo do evento. Além dos barbudos de vermelho, ainda um elfo verde - duende ajudante do Papai Noel - participou, descendo pelas cordas.

Das janelas, pululavam sorrisos e acenos de crianças e adultos, que retomavam suas facetas infantis com a presença dos Noéis. “Ah, eu adoro esse tipo de coisa. A minha filha não entende, mas as maiorzinhas estão aproveitando”, disse Rosiane Santos das Silva, mãe da pequena Alice, de dois meses, internada por conta de uma bronquiolite. Uma caixa de som entoando músicas natalinas ajudavam a compor o clima que tomava a todos que avistam a descidas dos Papai Noéis nos setores da internação pediátrica, UTI pediátrica e emergência .

Durante a ação foram doadas 40 cestas básicas, além de 40 kits de higiene, para as mães de meninos e meninas internadas. Uma empresa que desenvolve softwares para investimentos foi uma das parceiras da iniciativa. “Vamos fazer duas ações de Natal e uma delas é aqui. É muito legal, a equipe toda se dedicou bastante. É muito bom poder ajudar”, revelou a integrante da startup, Carla Rodrigues.

Ainda que a altura pudesse preocupar o público, tudo saiu como planejado pela equipe da MA Alpinismo Industrial. Não faltaram “Ho! Ho!” e selfies em cada andar por onde passaram. A programação foi organizada pela psicopedagoga Juliana Pierdona e equipe da pediatria do HMIPV. “A ideia é renovar esperanças, sonhar novos sonhos e agradecer, pois esse é o verdadeiro espírito de Natal, é estar junto das pessoas que amamos, é união, amor e partilha”, diz a profissional conhecida como “Tia Ju”, devidamente vestida de Mamãe Noel. Depois de acenarem para o bom velhinho da janela, foi a vez de receberem a tão esperada visita, que incluiu a presença da princesa Aurora e de mamães noéis. Os corredores do hospital ganharam um colorido especial de balões e personagens. Para completar a surpresa, as crianças receberam diversos presentes.