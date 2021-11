"Parada da Vacina" promove imunização contra a Covid-19 no trânsito de Porto Alegre

publicidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou, na noite desta sexta-feira, 19, em Porto Alegre, a operação especial batizada de “Parada da Vacina”, que tem como finalidade de ampliar o número de vacinados contra a Covid-19 na Capital. Ação foi realizada na Avenida Goethe, sentido Sul-Norte, no bairro Moinhos de Vento e teve o apoio da Brigada Militar.

Durante a operação, os agentes da EPTC abordaram centenas de veículos que circularam pela via. Os motoristas dos carros que diminuíam a velocidade diante da blitz montada para a “Parada da Vacina”, eram convidados pelos agentes da EPTC para receber, na hora, a primeira, a segunda e até a terceira dose do imunizante contra o coronavírus, numa unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) instalada no local.

Uma longa fila de veículos se formou na Avenida Goethe. Pessoas a pé também enfrentaram fila para receber a vacina contra a Covid-19. Profissionais da saúde da SMS e uma equipe de voluntários do Sesi se revezavam para aplicação do imunizante.

A bordo de um veículo Siena, o casal de educadores físicos Roberson dos Passos, de 43 anos, e Francielen Schaffer, 31, acompanhados do filho João Pedro, de quatro anos de idade, aproveitaram a blitz da vacina para tomara terceira dose. “Ficamos sabendo deste evento pelo instagram e resolvemos passar por aqui para ficarmos com a imunização completa contra a doença”, destacou Francielen.

De acordo com o presidente da EPTC, Paulo Ramires, a iniciativa foi trabalhada junto com a Secretaria da Saúde para facilitar o acesso das pessoas ao imunizante e para completar o esquema vacinal em trânsito. “A Parada da Vacina à noite é uma alternativa para aquelas pessoas que não podem se vacinar nos horários convencionais. Essa é uma blitz onde não precisamos parar os veículos”, afirmou Ramires, lembrando que os agentes da EPTC têm trabalhado intensamente para conscientizar e orientar a a população sobre a importância da vacinação.

A Parada da Vacina terá continuidade na próxima sexta-feira, dia 26 de novembro, na rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, entre as ruas da República e Luiz Afonso, das 21h até a meia-noite.