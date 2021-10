Parques e Orla ficam cheios durante feriado em Porto Alegre

publicidade

Com sol e tempo bom, os parques e a Orla do Guaíba registraram movimento durante todo dia, nesta terça-feira. No Dia da Criança, pais e filhos aproveitavam as áreas de lazer para andar de bicicleta ou passear. Repetiu-se o cenário em que muitas pessoas não usava máscaras e em que aglomerações eram vistas em muitos pontos.

Um trecho da avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido bairro, estava bloqueado para acesso de veículos. Muita gente aproveitava para fazer atividades físicas.



O Parque Moacyr Scliar, no Centro Histórico, também registrou presença de público, com os usuários ocupando o gramado ou passeando em grupos. Na praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro, muita gente tomava mate ou aproveitava para colocar a conversa em dia. Na avenida Guaíba, na Vila Assunção, o movimento de ciclistas era intenso desde as primeiras horas da manhã.