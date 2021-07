Parques e praças de Porto Alegre registram grande movimento com domingo de sol

publicidade

Céu aberto, sol e temperatura amena entre 18 e 20°C. O clima agradável em Porto Alegre, na tarde deste domingo atraiu milhares de pessoas aos parques e praças da Capital, mesmo com um cenário ainda preocupante da pandemia da Covid-19 e a recomendação das autoridades da saúde para evitar aglomerações, fazer o uso de máscara de proteção e manter o distanciamento social.

Na Orla do Guaíba, o movimento de pessoas com o dia ensolarado foi intenso, com alguns pontos de aglomeração, mas com a grande maioria dos freqüentadores respeitando as normas de prevenção à Covid-19 e circulando com máscara para evitar o contágio da doença. Em vários locais do espaço foi possível ver grupos apreciando a paisagem, sorvendo chimarrão ou jogando conversa fora.

Os usuários da Orla Moacyr Scliar aproveitavam o tempo bom também para andar de bicicleta, fazer caminhadas, correr e praticar exercícios no trecho da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, que ficou bloqueada. “É impossível ficar em casa com um domingo de sol como este. Estou aproveitando o dia lindo e a trégua do frio para passear com a família”, afirmou representante comercial, Elias Ricardo da Fontoura, 37 anos, enquanto comprava um balão para o filho Cauã, de quatro anos idade, próximo à Usina do Gasômetro.

Com sol e tempo estável, muitas famílias e grupos de amigos freqüentaram também o parque da Redenção. O parque não esteve lotado, mas as pessoas que estiveram no local aproveitaram para ficar debaixo da sombra das árvores, caminhar e praticar atividades físicas. A grande maioria respeitou o distanciamento social e fez o uso de máscara.

Já no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, muitos frequentadores aproveitaran o domingo de sol nas áreas de lazer para brincar e passear com a família, crianças e animais de estimação. Outros preferiram fazer caminhadas ou correr. Não houve aglomeração e boa parte das pessoas circulou pelo parque de máscara. O dia de sol atraiu muita gente também para outros parques e praças da cidade, como o Parque Marinha do Brasil e a Praça da Encol, no bairro Petrópolis.