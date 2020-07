Passageiros se adaptam às novas regras no transporte coletivo de Porto Alegre

publicidade

O transporte coletivo de Porto Alegre segue circulando com todos os passageiros sentados, em razão do decreto da Prefeitura. Pela nova determinação, os ônibus tem que trafegar com limite máximo de passageiros e sem ninguém em pé. Porém, diversos usuários do sistema não estão gostando de esperar um longo tempo nas paradas.

No terminal da Praça Parobé, ao lado do Mercado Público, chama a atenção pela grande concentração de pessoas nas paradas, principalmente nos primeiros horários da manhã e no final de tarde. No terminal do ônibus Santana, a auxiliar administrativa Liliana Macedo afirmou que nos últimos dias percebeu mais passageiros nos pontos de embargue. "Os ônibus passam com usuários sentados e tanto o motorista quanto o cobrador têm feito o sinal de que não vão parar", destacou. Além do limite de pessoas transportadas, o decreto determina que usuários, motoristas e cobradores devem usar máscaras, conforme já vinha sendo orientado.

Já a técnica de enfermagem Sandra Maciel Pinto, que utiliza o ônibus da linha Antônio de Carvalho, disse que os horários estão mais alongados. "Antes da pandemia, tinha ônibus com mais frequência", destacou. Ela afirmou que por conta dessa redução tem procurado sair mais cedo de casa. A Prefeitura de Porto Alegre disse que as medidas adotadas no transporte coletivo "são para segurança das pessoas". O Executivo ressalta que "compete às empresas de ônibus e os funcionários cumprirem as determinações legais”. O número máximo de passageiros no coletivo sempre foi tarefa da tripulação, tendo agora apenas a diminuição em função da Covid-19.

Já a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP) informou que "orienta a tripulação a controlar, na medida do possível, o acesso nos coletivos, atendendo ao decreto municipal. Também é solicitado aos funcionários que evitem qualquer tipo de confronto com o usuário". Tanto nos bairros quanto nos terminais de ônibus do Centro (rua Uruguai, Praça Parobé, Borges de Medeiros e Salgado Filho), agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em parceria com a Guarda Municipal, realizam ações educativas para alertar sobre medidas para impedir a disseminação da pandemia da Covid-19, orientando a população sobre as medidas de higiene e conduta.

Além disso, é realizada a doação de máscaras para distribuição aos passageiros do transporte coletivo que não têm o material de proteção, obrigatório para a circulação nos ônibus. Os passageiros recebem orientação sobre o uso da máscara, a distância na fila na hora do embarque, da importância de realizar a higienização antes de entrar e depois de sair dos ônibus. As atividades são realizadas duas vezes por semana, em diferentes terminais da cidade. Outra medida adotada foi permitir a abertura das janelas nos ônibus da Capital para possibilitar a circulação de ar.