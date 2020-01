Passaporte brasileiro é o 19° no mundo em acessos sem necessidade de visto

publicidade

O passaporte brasileiro é o 19° no mundo em número de países que podem ser acessados sem visto. O documento do país permite acesso a 170 países ao redor do mundo. Os dados são da Henley Passport Index, que compila periodicamente o índice de documentos de identificação internacionais que mais abrem portas.

Os brasileiros podem ingressar em países como Singapura, Rússia, Espanha e México. No entanto, outros 56 destinos estão vetados a brasileiros sem a obtenção de um visto de entrada. Entre eles, estão Estados Unidos, Cuba, Síria, Iraque, Japão e China. O país está empatado com a Argentina nos acessos, também com 170 destinos, e vem logo atrás da Bulgária, que possibilita a entrada em 171 nações. Curiosamente, o badalado e cosmopolita Mônaco, 15º com acesso a 175 países.

O líder do ranking é o Japão, com seu passaporte abrindo portas para 191 países do mundo, seguido por Singapura, com 190, e Coreia do Sul e Alemanha, com 189. Alvo de muitos quando o assunto é obtenção de vistos, os Estados Unidos aparecem em 8º, com acesso a 184 países.

Os piores ranqueados são Iraque, Síria e Afeganistão, que têm acessos permitidos sem visto em 28, 29 e 26 países, respectivamente.