Pavilhão abriga fazenda urbana de microplantas em Porto Alegre

publicidade

Uma fazenda no coração de Porto Alegre é algo que parece desafiar a lógica da metrópole. Não para a jovem porto-alegrense Thaís Teixeira Andorffy, 29 anos, que desde junho de 2020 mantém a Local Greens, negócio de cultivo de microgreens que demonstra que a tarefa é plenamente possível. São, ao todo, 12 tipos de hortaliças plantadas em pequenas bandejas, por sua vez dispostas em estantes ao longo de um pavilhão de 150 metros quadrados no bairro Santa Cecília. Hoje, há 130 estantes no local.

Ao longo do tempo, ela conquistou clientes diversos. São de 30 a 50 pessoas físicas, e mais estabelecimentos como restaurantes, e implantou também um plano de assinaturas, garantindo sempre vegetais frescos. Thaís, arquiteta de formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), trabalha praticamente sozinha no espaço, cuidando desde o processo de germinação, plantio e colheita, e ainda é responsável pelo processo de vendas dos produtos.

As plantas são mantidas cultivadas em um substrato adquirido por ela, regadas com água e sem defensivos agrícolas, conforme o período exigido pela planta e a característica da mesma. Entrar no pavilhão da Local Greens é um convite à apreciação das diversas cores das singelas plantas, desde couve, rabanete, repolho roxo, rúcula, mostarda, coentro, ervilha, girassol e salsa, entre outros. A iluminação das estantes é com lâmpadas de LED e é possível observar o viço das plantas, cujas colheitas ocorrem nas manhãs de terças e sextas-feiras.

Segundo Thaís, “99% dos clientes são de Porto Alegre”, em um raio não muito distante da sede do estabelecimento, mas há também da Região Metropolitana. Dependendo da planta, da época do ano e da frequência de consumo, é possível conservá-la até dez dias na geladeira. “Algumas destas plantas são utilizadas para decoração de pratos, outros para serem consumidas mesmo, o que influencia na durabilidade daquele montante”, explica. As embalagens variam conforme o tamanho do pedido. É possível optar pela entrega, até a oito quilômetros de distância, ou retirada no local.

No começo, Thaís trabalhava em casa, e depois se mudou para um coworking. Há apenas quatro meses, levou o Local Greens para o pavilhão alugado, e viu o estabelecimento dobrar de tamanho. “A vantagem do negócio é que ele é bastante fácil de aplicar”, afirma ela, salientando o pioneirismo do local, descrito como o primeiro dedicado às microgreens na Capital. Sua paixão por estas pequenas plantas iniciou quando ela desenvolveu seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre possibilidades de agricultura urbana em Porto Alegre, e trabalhou como voluntária em três fazendas no estado norte-americano da Califórnia.

Ao retornar ao Brasil, perto do começo da pandemia, viu que a ideia era viável. A produção da Local Greens gira em torno de 15 quilos de microplantas por mês. Os produtos, tanto hortaliças individuais quanto mix de plantas, são vendidos em pacotes de 20, 40 e 100 gramas e os pedidos são fechados pelo WhatsApp. Mesmo sem conhecimento prévio sobre o assunto, Thaís se apoia na experiência empírica sobre os microgreens, adquirida após muitas horas de videoaulas, para levar a ideia adiante e proporcionar, segundo ela, mais saúde às pessoas.

Para saber mais

Para conhecer os produtos e realizar pedidos, o endereço é linktr.ee/localgreens. Há também a página @localgreenspoa no Instagram.