Pela terceira vez nesta semana, Trensurb tem serviços prejudicados por furto de cabos

Os usuários da Trensurb enfrentam, pela terceira vez nesta semana, atrasos nas operações da empresa em razão de problemas causados por furto de cabos. De acordo com a equipe da estatal, as composições circulam em via única e com intervalos de 40 minutos devido à quantidade de fios levados pelos criminosos na madrugada deste sábado.

Os atrasos só são registrados entre as estações Unisinos, onde ocorreu o ataque à rede elétrica, e Novo Hamburgo. No restante da linha, a operação é normal – e, até o momento, vem seguindo a tabela horária fixada pela Trensurb. Não há um prazo para que os serviços sejam completamente restabelecidos.

Criminosos já haviam prejudicado a circulação dos trens ontem, entre as estações Unisinos e Rio dos Sinos, e na quarta-feira, em todo o trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. A Trensurb conta com 22 estações e atende, em média, 82 mil pessoas todos os dias.