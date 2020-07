Pelo 3º dia consecutivo, RS bate recordes de registro de mortes por Covid-19 com 75 novas vítimas

publicidade

Pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Grande do Sul bateu um novo recorde de registros de mortes por Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 75 novos óbitos no Estado. Na terça-feira, foram 69 vítimas e ontem, 70. Com isso, o Estado já contabiliza, no total, 1.825 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 2.041 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 75 óbitos entre os dias 10 e 30 de julho.



Total de casos confirmados: 66.473

Óbitos: 1.825

Recuperados: 56.566 (85% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/tQAI3yI5ym — Secretaria da Saúde (@SES_RS) July 30, 2020

A pasta ainda registrou 2.041 novos casos confirmados da Covid-19. Com o número, o Rio Grande do Sul passa a somar 66.473 pessoal infectadas pelo novo coronavírus.

Dos casos confirmados registrados pela SES, 56,5 mil dos pacientes já estão recuperados – o que representa 85% do total. A atualização desta quinta-feira teve ainda 64 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

A SESainda informou que houve três trocas de municípios de residência de óbitos anteriormente publicados: Cachoeirinha para Gravataí (homem, 57 anos), Eldorado do Sul para Guaíba (homem, 81 anos) e Eldorado do Sul para Porto Alegre (mulher, 75 anos).

Óbitos registrados pela SES

Alvorada (homem, 75 anos)

Alvorada (mulher, 82 anos)

Barão do Triunfo (homem, 81 anos)

Bento Gonçalves (homem, 73 anos)

Bento Gonçalves (homem, 83 anos)

Bento Gonçalves (homem, 94 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 55 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 91 anos)

Bom Retiro do Sul (homem, 34 anos)

Caçapava do Sul (homem, 62 anos)

Cachoeirinha (mulher, 54 anos)

Cachoeirinha (mulher, 57 anos)

Camaquã (homem, 73 anos)

Campinas do Sul (homem, 74 anos)

Campo Bom (homem,75 anos)

Campo Bom (mulher, 93 anos)

Canela (homem, 56 anos)

Canela (homem, 83 anos)

Canoas (mulher, 90 anos)

Capão da Canoa (homem, 65 anos)

Carlos Barbosa (mulher, 39 anos)

Caxias do Sul (homem, 83 anos)

Caxias do Sul (homem, 85 anos)

Caxias do Sul (homem, 89 anos)

Caxias do Sul (homem, 94 anos)

Eldorado do Sul (mulher, 58 anos)

Esperança do Sul (mulher, 81 anos)

Estância Velha (mulher, 79 anos)

Glorinha (mulher, 68 anos)

Gravataí (homem, 36 anos)

Gravataí (homem, 39 anos)

Gravataí (homem, 66 anos)

Gravataí (mulher, 46 anos)

Guaporé (homem, 48 anos)

Lajeado (mulher, 75 anos)

Novo Hamburgo (homem, 73 anos)

Novo Hamburgo (homem, 88 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 17 anos)

Passo Fundo (homem, 56 anos)

Passo Fundo (homem, 85 anos)

Passo Fundo (mulher, 65 anos)

Pedro Osório (mulher, 54 anos)

Pedro Osório (mulher, 63 anos)

Pelotas (mulher, 70 anos)

Pinheirinho do Vale (homem, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 72 anos)

Porto Alegre (homem, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 77 anos)

Porto Alegre (homem, 79 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (mulher, 71 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 76 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (mulher, 83 anos)

Porto Alegre (mulher, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 94 anos)

Rio Grande (homem, 70 anos)

Rio Grande (mulher, 73 anos)

Rolante (mulher, 72 anos)

Santa Maria (mulher, 91 anos)

Santo Ângelo (homem, 70 anos)

São Gabriel (mulher, 83 anos)

São Jerônimo (mulher,43 anos)

São José do Norte (homem,62 anos)

São Leopoldo(homem, 61 anos)

Triunfo (homem, 63 anos)

Triunfo (mulher, 89 anos)

Vacaria (homem, 58 anos)

Viamão (mulher, 62 anos)

Viamão (mulher, 72 anos)

Viamão (mulher, 79 anos)