Pelo menos 49 mil pontos seguem sem luz no RS

Ao menos 49 mil pontos seguem sem energia elétrica, no Rio Grande do Sul, em razão dos efeitos do ciclone que atingiu o Estado entre terça e quarta-feira. No pico da passagem do ciclone bomba aproximadamente 1 milhão de consumidores ficam as escuras em todo o Estado.

Na área de concessão da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), caiu para cerca de 20,5 mil o total de clientes sem luz. As regiões com maior número de clientes sem energia são principalmente o Litoral Norte, com 16 mil, e Metropolitana, com 2,5 mil. De acordo com a Companhia, o estrago contabilizado indica 677 postes e 63 transformadores caídos com a força do vento.

Já na área de concessão da RGE, os danos na rede de distribuição de energia elétrica ainda desabastecem 28,8 mil clientes. A maioria se concentra nas regiões de Erechim, Lagoa Vermelha, Caxias do Sul, Vacaria e Gramado.

A RGE segue com suas equipes totalmente mobilizadas para restabelecer o serviço, priorizando a segurança dos colaboradores em campo e da população. No entanto, a complexidade dos danos, a dificuldade de acesso em alguns locais, estradas fechadas e outros obstáculos dificultam o trabalho, o que pode demorar mais tempo para a normalização do serviço.