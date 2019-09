Pelo menos três morrem em acidentes no trânsito no Rio Grande do Sul

publicidade

O interior do Rio Grande do Sul registrou acidentes no trânsito que resultaram em pelo menos três mortes entre a noite desse sábado e a madrugada deste domingo. Um motociclista morreu no início da madrugada de hoje, na RS 453, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão ocorreu por volta de 00h05min quando um carro bateu na motocicleta no km 119. Segundo o CRBM, a vítima faleceu durante o atendimento médico. A passageira da motocicleta ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.

Em Portão, no Vale dos Sinos, uma colisão frontal causou a morte de um homem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h20min de sábado, na estrada Estância Velha, no bairro Liberdade. Conforme a corporação, uma caminhonete e um Corsa branco colidiram de frente. Quatro pessoas foram levadas para o hospital de Portão e uma para Estância Velha. A vítima morreu durante o atendimento no hospital de Portão.

Uma jovem de 18 anos morreu em um acidente na RS 825, em Nova Esperança do Sul, na Região Central do Estado, na noite desse sábado. Segundo a Delegacia de Polícia de Santiago, que atendeu a ocorrência, a vítima faleceu no local após o carro em que estava sair da pista, bater em uma árvore e capotar no km 09. Além dela, outras três jovens estavam no veículo e foram encaminhadas ao hospital de Santiago.