Perícia confirma que corpo encontrado em praia de SP é de surfista desaparecido em Imbé

O Instituto Geral de Perícias (IGP) confirmou, nesta quinta-feira, que o corpo encontrado na praia do Prelado, em Iguapé, São Paulo, é do surfista Gustavo Quadros de Oliveira, 18 anos, desaparecido enquanto surfava na praia de Imbé, no dia 6 de junho deste ano. O corpo do jovem, em avançado estado de decomposição, foi resgatado no dia 31 de julho pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos de São Paulo.

A identificação contou com o trabalho conjunto do IGP/RS e do Instituto de Criminalística de São Paulo. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado na praia paulista, familiares da vítima forneceram material para extração do DNA no Posto de Criminalística de Osório. A amostra foi comparada ao do cadáver resultando na confirmação do laudo pericial.

Na época do desaparecimento, as buscas dos bombeiros militares foram realizadas para a direção Sul ao invés do Norte, totalizando 2,8 mil quilômetros ao longo da orla entre a praia de Atlântida, em Xangri-Lá, e a Barra da Lagoa do Peixe, em Tavares. No entanto, as correntes marítimas em alto-mar teriam levado em sentido contrário o corpo do Rio Grande do Sul até São Paulo. As buscas foram encerradas no dia 17 de junho.