"Perdemos um companheiro, um grande herói", lamenta comandante dos Bombeiros

"Perdemos um companheiro, um grande herói", lamentou o comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, Eduardo Estevão Rodrigues, após ser localizado o corpo do 1º tenente Deroci de Almeida da Costa. Ele foi soterrado pelos escombros do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que desabou em incêndio no último dia 14.

O comandante manifestou a dor da corporação pela perda do colega. "É um dia muito triste. A população estava conosco, mandando apoio. Ele sempre se dedicou e trabalhou para isso", exaltou. "Perdemos o tenente Almeida no trabalho de salvar vidas."

A diretora-geral do Instituto Geral de Perícias (IGP), Heloisa Helena Puser, relatou como é o apoio aos parentes dos bombeiros e o processo de identificação. "Nos solidarizamos com todos. Estamos acolhendo os familiares e foram feitos todos os exames", citou. "Trabalhamos com a causa da morte e a identificação dele. Fizemos a confirmação pelas impressões digitais nos nossos bancos de dados."

O comandante Estevão frisou que seguirão as atividades na área do desabamento para que seja encontrado o 2º sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós. "Vamos continuar com mais de 120 bombeiros. Todas as noites trabalhamos sem parar, maquinário, iluminação direta. Só vamos sair quando acharmos", reforçou. "O tenente Almeida era encarregado de que as pessoas deixassem o prédio. Ele entrou em conjunto com o sargento Munhós, então a hipótese é de que estivessem perto um do outro."

