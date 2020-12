Pernambuco anuncia suspensão do Carnaval 2021 por conta da Covid-19

publicidade

O Carnaval 2021 está suspenso no estado de Pernambuco, conforme anunciou o governo na tarde desta quinta-feira (17). A razão é o aumento dos novos casos de Covid-19 registrado nas últimas semanas.

A semana que terminou no último sábado (12) foi quarta consecutiva com aumento considerável no número de casos. A alta foi de 9,8% em relação à última semana de novembro.

Só nesta quinta foram confirmados 1.646 novos casos, sendo 59 (3,5%) considerados graves e 1.587 (96,5%), leves. Desde o início da pandemia, o estado soma 203.497 casos. Também foram confirmadas 22 mortes pela doença (11 homens e 11 mulheres), registradas entre os dias 23 de outubro e 16 de dezembro. O número ele a 9.361 o total de mortes pela doença no estado.