Pesquisa que busca estimar número de infecção por Covid-19 entra na 3ª fase no RS

A terceira fase da pesquisa que busca estimar o número de pessoas que já se infectaram com o novo coronavírus está sendo realizada no final de semana em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana. Cerca de 4,5 mil pessoas devem ser submetidas a testes rápidos e entrevistadas nas nove cidades. O estudo inédito foi encomendado pelo governo do Estado para a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que está mapeia os casos e acompanha a cada 15 dias a velocidade de disseminação do contágio entre os gaúchos. A segunda fase indicou alta transmissão no ambiente domiciliar e projeção de outros 12 casos reais para cada um que foi confirmado. No total serão quatro etapas da pesquisa.

Na Capital, o trabalho nas casas e apartamentos é realizado durante a manhã e a tarde por cerca de 25 equipes que vão percorrer 50 setores, divididos conforme o IBGE, em todas as regiões da cidade. Um bairro pode ter mais de um setor. Após o final de semana, a pesquisa é feita também na segunda-feira para eventuais visitas remanescentes nos domicílios. Integrante da comissão organizadora, a professora Helena Schirmer, coordenadora do Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), explicou que cada equipe é constituída de voluntários em geral estudantes da área da saúde de diversos cursos de instituições universitárias, sobretudo alunos da UFCSPA. Em algumas situações, agentes comunitários de saúde prestam apoio nas visitas.

Segundo a professora Helena Schirmer, a escolha dos domicílios selecionados é aleatória. A equipe aciona o interfone do prédio ou campanhia da casa. “Eles explicam o que será realizado e aí um morador é sorteado entre quem mora no local para responder o questionário e fazer o teste rápido que leva 15 minutos para ter resultado É um teste que detecta anticorpos”, esclareceu.

Em caso de positivo, acrescentou, todos os moradores serão testados também e, validado o resultado, é notificada a coordenação na UFPel e a Prefeitura Municipal que fará então contato com a família para as devidas orientações. “A ideia é acompanhar a disseminação do vírus em tempo real”, frisou a professora Helena Schirmer, lembrando que cada etapa visa ampliar o número de domicílios visitados.

Na manhã deste sábado, a reportagem do Correio do Povo acompanhou uma das equipes que esteve no bairro Auxiliadora. Cada equipe estava utilizando os equipamentos de proteção individual para garantir a segurança em relação ao risco de contágio. “Nosso principal objetivo é avaliar a evolução da prevalência da infecção no novo coronavírus no Estado. Os resultados servem para fornecer dados mais precisos sobre o covid-19 para serem traçadas estratégias de como combater a pandemia e basear as ações de prevenções”, afirmou a biomédica Dominique Santos Rubenich, mestranda da UFCSPA. “Os endereços seguem protocolos para que sejam uma amostra aleatória e que essa seja representativa da população. É muito importante que seja seguido o protocolo”, destacou.

“O teste é rápido e vê se a pessoa possui ou não anticorpos para o novo coronavírus pois não sabemos se ela está ainda infectada ou se já passou o momento da infecção”, afirmou, ressaltando que o mesmo é gratuito e não obrigatório. “Realizamos um questionário com perguntas sobre como ela passou nas últimas semanas em relação à saúde e sobre como ela tem se comportado no isolamento social”, detalhou. O teste e questionário são realizados na frente da casa ou do prédio residencial. “Não precisamos entrar”, enfatizou. Ela lembrou que, em caso de dúvida e por medida de segurança, todos os nomes dos voluntários cadastrados na pesquisa podem ser conferidos com a BM no 190 e na Prefeitura de Porto Alegre pelo 156.