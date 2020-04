Pessoas com doenças crônicas recebem vacina contra gripe em drive-thru em Porto Alegre

publicidade

Quem procurou o drive-thru de vacinação contra a gripe, instalado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), encontrou um movimento tranquilo e sem filas, diferente dos primeiros dias de imunização. As doses foram aplicadas no estacionamento de uma lanchonete na esquina das avenidas Ipiranga com Silva Só, próximo ao Campus da Saúde da Universidade.

Embora o movimento tenha sido contínuo, o fluxo de carros foi bem menor do que nos outros dias, quando filas foram formadas com pessoas querendo se vacinar. Desta vez as doses foram destinadas a doentes crônicos, público alvo desta etapa de vacinação, que precisaram apresentar comprovação médica para receber a dose.

Ao todo, a UFRGS recebeu 2 mil doses e pela manhã estava aplicando cerca de 50 por hora. Na edição anterior, foram 1,6 mil doses em seis horas de atendimento, uma média de 266 vacinas por hora.

Professora da Escola de Enfermagem, Deise Lisboa Riquinho, acredita que a busca menos acentuada é consequência da procura pela vacina nos primeiros dias. “Hoje está bem mais tranquilo que nos outros dias. Isso se deve ao fato que boa parte já foi vacinada, como os idosos por exemplo, que foram quase todos imunizados.”

Movimento foi tranquilo nesta quinta-feira. Foto: Alina Souza

Como a vacinação acontece de forma escalonada, com grupos iniciando a imunização em diferentes momentos, ao chegar na parte final a campanha tem menos procura. Em 2020 a busca pelas vacinas foi maior que nos anos anteriores, muito em razão da pandemia do novo coronavírus.

As vacinas aplicadas não previnem a Covid-19, mas a orientação do Ministério da Saúde é que as pessoas tomem as doses para evitar outros problemas que possam deixar o sistema imunológico fragilizado.

A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começou no dia 23 de março, visando idosos e trabalhadores da saúde. Nas primeiras semanas, a procura foi muito intensa, chegando a faltar doses em alguns momentos, mas elas foram respostas em pouco tempo. Em todo Estado, já foram vacinadas 2,2 milhões de pessoas, o que representa 44,4% do público-alvo.

Para Porto Alegre, a estimativa do Ministério da Saúde estima que 192,4 mil pessoas estão aptas a receber as doses, e a meta é alcançar 90% de cada um dos públicos. Entre os idosos, a meta foi atingida no dia 16 de abril, com 225 mil pessoas vacinadas. No total, até o dia 29, tinham sido imunizados 389,1 mil pessoas na cidade.

Deise prevê que a vacinação dos doentes crônicos deve seguir tranquila nos próximos dias, mas prevê um aumento no fluxo no dia 9 de maio. A data é considerada o Dia D pelo Ministério da Saúde, quando inicia a vacinação das crianças. Estas não poderão ser atendidas pelo sistema de drive-thru, e a imunização será feita nos postos de saúde. A professora ainda deixa claro que pessoas com sintomas respiratórios não devem tomar a vacina.