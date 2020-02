Petroleiros estimam adesão de 90% em primeiro dia de greve no RS

publicidade

Começou hoje a greve nacional dos petroleiros, que inclui os trabalhadores da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, na Região Metropolitana. A categoria protesta contra a decisão da Petrobras de fechar a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen) e a demissão de mil trabalhadores da empresa. Segundo o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS), a adesão no RS é de 90%.

Hoje, um ato está programado para as 7h em frente à (Refap), no início do expediente. O sindicato, que também reivindica o cumprimento de cláusulas de Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) da Petrobrás e suas subsidiárias, garante que a paralisação é por tempo indeterminado. No primeiro dia de paralisação, os petroleiros iniciaram cedo o corte de rendição na Refap. De acordo com o presidente do Sindipetro, Fernando Maia da Costa, a atual gestão está provocando 'um desmanche' na empresa com o objetivo de criar condições para privatização.

Conforme Costa, a gestão da Petrobras já causou reflexos na Refap. Por isso a categoria decidiu aderir à convocação da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e mobilizar trabalhadores da empresa e de movimentos sociais para a paralisação. “Nos últimos dois anos houve o sucateamento da Refap para privatizar.

Desde 2018 vem perdendo investimentos em estrutura que acarretam em piores condições de segurança”, alerta. Ele reforça que o mesmo pode ocorrer na Refap já em julho, prazo final previsto de compra e venda da Refap, que atualmente conta com 700 trabalhadores diretos e um número ainda maior de terceirizados. “É a data final para assinatura do contrato para compra", destaca.

Além da perda de empregos, o impacto provocado na arrecadação do município de Canoas está estimado em R$ 130 milhões. “Isso pode determinar um impacto econômico muito grande na região”, completa. Sobre a possibilidade de privatização, Costa garante que é um bom negócio para o comprador, uma vez que vai ter “concentração de mercado no Rio Grande do Sul e no Oeste catarinense”.

Mesmo com a greve, os petroleiros garantem que vão manter o abastecimento de combustíveis, para não prejudicar a população. Contudo, vão aproveitar o movimento e continuar a campanha, iniciada em novembro de 2019, para conscientizar a população sobre os efeitos negativos para o bolso dos consumidores da política de reajustes de combustíveis que vem sendo mantida pela atual gestão da Petrobrás e da venda de ativos da companhia, como as refinarias.

Por nota, a estatal divulgou que considera “descabido o movimento anunciado e informa que tomou as providências necessárias para garantir a continuidade da produção de petróleo e gás, o processamento em suas refinarias, bem como o abastecimento do mercado de derivados e as condições de segurança dos trabalhadores e das instalações”.

*Com informações do repórter Felipe Samuel