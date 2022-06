PF acha indício de sangue em lancha e pede prorrogação de prisão de pescador em Manaus

publicidade

A Polícia Federal encontrou vestígios de sangue no barco do pescador Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que foi visto seguindo o barco onde estava o jornalista Dom Phillips e o jornalista Bruno Araújo, desaparecidos no Amazonas. O material foi enviado para Manaus, para passar por análise forense, e a prisão temporária do suspeito foi solicitada.

Ambos desapareceram durante a produção de um livro e de reportagens no Vale do Javari, quando seguem pelo rio em direção a cidade de Atalaia do Norte. A confirmação, pela Polícia Federal, dos vestígios de sangue na embarcação representam a primeira pista sobre o sumiço da dupla.

Amarildo foi preso nesta semana, e a princípio, não era suspeito de envolvimento no caso. A prisão em flagrante ocorreu após ele ter sido encontrado com munição de fuzil calibre 762, de uso restrito. No entanto, as novas pistas, e a localização da lancha dele o colocam na condição de suspeito e a corporação pediu a prisão temporária, inicialmente de cinco dias, que pode ser convertida em prisão preventiva.

O pescador estava sendo defendido por procuradores das cidades de Atalaia do Norte e Benjamim Constant, Ronaldo Caldas e Davi Barbosa de Oliveira. Mas os advogados deixaram o caso após o fato ganhar repercussão na imprensa. O R7 apurou que o Ministério Público Federal (MPF) já tinha recebido denúncias de ameaças contra colaboradores da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, entre eles, Bruno Araújo. Uma reunião chegou a ser feita entre representantes do MPF e os ativistas antes dos desaparecimentos e as investigações seguem sob sigilo.

O Brasil passa por pressão nacional e internacional para que o governo empregue recursos e pessoal suficiente para cobrir a área, remota, no interior da Amazônia, em busca dos desaparecidos. Protestos chegaram a ocorrer na Cúpula das Américas, em Los Angeles, em razão do caso.

