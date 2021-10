Pfizer fará estudo de mundo real sobre vacinação contra Covid-19 em Toledo, no Paraná

publicidade

Um estudo observacional irá avaliar a efetividade da vacina ComiRNAty contra a Covid-19 em um cenário de vida real no Brasil. Serão analisados em 4,5 mil voluntários os impactos da vacina em prevenção de casos sintomáticos, reinfecção, internações, mortes, efeitos adversos e consequências em longo prazo atribuídas ao coronavírus. O estudo na cidade de Toledo, no Paraná, é realizado pelo Hospital Moinhos de Vento e a Pfizer Brasil, em parceria com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Secretaria de Saúde de Toledo.

O médico intensivista Regis Goulart Rosa explica que um dos objetivos é avaliar o impacto da vacinação em massa para Covid-19 com a ComiRNAty em desfechos relevantes e em um contexto de alta prevalência de variantes preocupantes de SARS-CoV-2, como é o caso das variantes Gamma (P.1) e Delta.

"A pesquisa deve nos ajudar a entender efetividade da vacinação para Covid-19 em nosso meio, contribuindo para o desenvolvimento de políticas de imunização baseadas em evidências locais e de alta qualidade”, explicou Rosa durante coletiva virtual nesta quarta-feira. A coordenação do estudo será realizada por uma equipe do Instituto de Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento.

Todas as pessoas com 12 anos ou mais que procurarem os serviços de saúde com sintomas suspeitos de Covid-19 serão convidadas a ingressar no estudo. Os pesquisadores classificarão os voluntários entre os que testarem positivo para a infecção (grupo casos) e os negativos (grupo controle). “Informações quanto ao estado vacinal destes participantes permitirão a avaliação da efetividade e segurança da vacina em curto, médio e longo prazo”, acrescentou o médico.

As vacinas da Pfizer serão fornecidas pelo PNI à secretaria municipal de Saúde de Toledo e oferecidas a toda população acima de 12 anos que ainda não tenham recebido outro imunizante. O município ficará com a responsabilidade de vacinar seus habitantes e fazer a manutenção do sistema de vigilância.

A escolha da cidade se baseou em critérios como região geográfica favorável, epidemiologia demonstrando estabilidade do número de casos e circulação de variantes, estrutura física para realizar a vacinação e capacidade do sistema de vigilância estabelecido na cidade. “O potencial de estimular a parceria científica local também foi levado em consideração, o que foi possível por meio da colaboração da Universidade Federal do Paraná (Campus Toledo), que será responsável pela realização da análise genômica das amostras positivas coletadas ao longo do projeto”, explicou Júlia Spinardi, líder médica da área de vacinas da Pfizer Brasil.

Os dados coletados serão avaliados pelos pesquisadores e possíveis pontos de melhoria na atenção de saúde da cidade poderão ser discutidos com os gestores locais quase em tempo real. O prefeito Beto Lunitti afirmou que Toledo é exemplo em relação ao cumprimento do PNI durante toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. A boa condução rendeu a participação no estudo da Pfizer sobre o comportamento em uma população totalmente vacinada.

“Não é sorte. É trabalho, dedicação e respeito pelo que foi determinado pelos órgãos que são responsáveis pela vacinação. Estamos felizes em participar deste estudo. A melhor vacina é aquela que está no braço e a cidade de Toledo está aberta à ciência”, acrescentou.

Conforme Rosa, estudos deste tipo são realizados num ambiente controlado e o que se busca é avaliar os efeitos da vacina contra a doença. A ComiRNAty já se mostrou 95% eficaz contra a Covid-19 nestas pesquisas.

