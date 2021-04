Pfizer prepara vacina mais fácil de preservar "para o verão"

publicidade

A Pfizer está preparando "para o verão" uma nova versão de sua vacina contra a covid-19 que pode ser mantida por vários meses na temperatura de uma geladeira normal, ao invés dos atuais -70º C, o que facilitará seu uso, explicou Albert Bourla, presidente da empresa farmacêutica.

Entrevistado pela AFP em Puurs (Bélgica), plataforma crucial na produção global da vacina BioNTech-Pfizer, o presidente e gerente geral do laboratório americano mostrou-se "otimista" quanto à eficácia de sua vacina contra a variante indiana e defendeu a política de preços de seu laboratório.

Atualmente, a vacina da Pfizer tem uma complexidade de armazenamento. Por conta da necessidade da temperatura reduzida, ela requer ultrafreezers, como os encontrados na Capital.

Também em função disso, Porto Alegre, irá receber 30 mil doses do imunizante. Os medicamentos devem chegar ao Estado nos primieros dias de maio.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do RS (SES), a indicação do Ministério da Saúde é destinar as 15,5 milhões de vacinas para as capitais por questões de logística e conservação. As capitais deverão reservar 25% de suas salas de vacinas para estes produtos.