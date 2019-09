Piquete do Grupo Record RS abre as portas para a comunidade no Parque Farroupilha

publicidade

Teve churrasco, chimarrão e boa música. A chuva não atrapalhou a animação, alegria e a valorização da cultura gaúcha no sábado, no Piquete do Grupo Record RS, que oficialmente abriu a porta para a comunidade no Parque Farroupilha. Para iniciar a programação, o Balanço Geral Especial, com Voltaire Porto, foi transmitido ao vivo, pela primeira vez na história no acampamento. O presidente do Grupo Record no RS, Reinaldo Gilli, ressaltou a importância do momento. “Teremos uma programação especial, direto do parque, como hoje o Balanço Geral Especial. Toda semana estaremos ao vivo e também com reportagens especiais. O Grupo Record de Comunicação comunicará aos telespectadores, aos ouvintes e também os leitores do Correio do Povo sobre os festejos”, detalhou.

A expectativa, durante as duas semanas de programação, é mostrar um pouco das tradições do Rio Grande. No piquete da Record RS o público está convidado a entrar, conhecer e interagir com os profissionais. Foi o que fez, já no primeiro dia, a dona de casa Maristela de Oliveira, 50 anos. Fã da programação da emissora, afirmou que em casa a televisão está sempre sintonizada no canal.

“Acho ótimo esse contato com os apresentadores, que a gente só vê numa tela. Gostei muito e vou voltar mais vezes”, garantiu. As portas estarão abertas para receber os visitantes até o dia 20 de setembro. Quem visitar o acampamento poderá conhecer e se divertir no espaço, que terá água quente para o chimarrão e também distribuição gratuita do jornal Correio do Povo.

Gilli salientou que durante o período haverá transmissões ao vivo e flashes diretamente do evento que deve receber mais de um milhão de pessoas neste ano. “A integração entre o povo e a Record é o nosso lema. Nós somos 100% pelo Rio Grande”, enfatizou o presidente. No almoço de abertura do piquete estiveram presentes também o diretor presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, e o diretor da Rádio Guaíba, Claudinei Girotti.

Foto: Fabiano do Amaral

Programação intensa

O grupo Canção Nativa, de São Leopoldo, e o músico Dudu Gaiteiro, da cidade de Dois Irmãos, ticaram no primeiro dia de programação no Piquete do Grupo Record RS. No dia 14, novamente, o Balanço Geral Especial será feito ao vivo, direto do Parque Harmonia.

Entre as atrações previstas, está a sétima edição do tradicional Concurso de Comida Campeira. A disputa gastronômica procura eleger o prato mais saboroso. Serão 12 piquetes participantes que precisam se inscrever no dia 10 de setembro, a partir das 10h, no espaço do grupo nos festejos farroupilhas. Três jurados do grupo vão ser os responsáveis por eleger os três melhores pratos. A premiação será entregue, ao vivo, direto do parque, no programa Rio Grande no Ar do dia 19.