Piquete Record RS recebe público no Acampamento Farroupilha e transmite programa ao vivo

O grupo Record também marcou presença no Acampamento Farroupilha realizado em Porto Alegre. Quem passou pelo parque Harmonia pode também acompanhar o programa Balanço Geral, que foi transmitido ao vivo na tarde deste sábado no Piquete Record RS. Apresentado por Jéssica Weber e Samuel Vettori, o programa mostrou grupos de dança, arte e toda a cultura gaúcha durante uma hora e meia. Uma das atrações do programa foi o estudante Guilherme Santos da Silva, de 9 anos, que fez um desenho de um cavalo e o símbolo da Record usando serragem com a ajuda do amigo Felipe Santos, também de 9 anos. O pai Marcelo conta que o talento do filho desde os três anos. "Estou muito feliz, eu gosto de fazer desenhos", contou Guilherme.

Na entrada do piquete, pessoas se concentravam para poder ver e tirar fotos com os apresentadores. “É a oportunidade de chegar perto do público. É uma característica do nosso programa se aproximar das pessoas”, comentou o Vettori.

Ele lembrou que o programa já tinha sido um sucesso na Expointer e que fazer mais programas ao vivo é uma coisa que está sendo retomada, depois de dois anos de pandemia de Covid- 19. “É o que há de melhor esse contato, nos desejam só coisa boa, é muito bom”. Quem aproveitou para chegar perto do apresentador, foi a dona de casa Zeni Alves do Santos, moradora do bairro Quintana, que visitava o parque junto da filha Viviane. “Nós o chamamos e ele veio ao nosso encontro. Tiramos uma foto, ganhei meu dia”, contou emocionada.

Até o dia 20 de setembro a Piquete Record RS ficará no Acampamento Farroupilha. “É um momento muito importante para o povo gaúcho e a Record pelo trabalho que ela realiza no Estado tem que estar presente”, explicou o Gerente de Jornalismo da Record RS, Rogério Centrone.

Ele salientou que o Grupo Record vem fazendo uma cobertura diária no Acampamento Farroupilha e que o retorno da audiência tem sido satisfatório. “É um dos momentos mais importantes do ano, fazendo esse acompanhamento jornalístico e também de entretenimento aqui dentro do Acampamento”. Segundo ele há a possibilidade de que mais uma edição do Balanço Geral seja realizada no dia 20. Na próxima segunda-feira, o governador do Estado Ranolfo Vieira Júnior visita o piquete do Grupo Record RS no Parque Harmonia.