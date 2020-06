Piratini alerta cinco regiões sobre aumento na internação hospitalar

publicidade

O Governo do Estado advertiu sobre a situação de cinco regiões, que apresentaram pioras nos indicadores do distanciamento social controlado, atualizados no último sábado. Apesar de ainda estarem classificadas na bandeira laranja no critério geral, as áreas de de Novo Hamburgo, Taquara e Palmeira das Missões apresentaram bandeira preta no crescimento de casos de hospitalização por Covid-19 na semana. Nos mesmos critérios, Santa Maria e Erechim passaram para bandeira vermelha.

No entanto, nenhuma das cinco teve alteração na bandeira que identifica a situação geral. No momento, o Rio Grande do Sul apresenta bandeira laranja, com risco médio, em 16 das 20 regiões possíveis. Em outras quatro, a bandeira está na cor amarela (risco baixo). Por enquanto, nenhuma região apresenta bandeira vermelha, com alto risco.

Os dados, porém, servem de alerta às regiões, conforme a coordenadora do Comitê de Dados do governo, Leany Lemos. “As autoridades locais precisam monitorar com urgência. Se esses indicadores seguirem na cor preta é alta a probabilidade de mudança na cor da bandeira nas próximas atualizações”, disse. As atualizações ocorrem sempre aos sábados.

Internações quase quadruplicam em Novo Hamburgo

Na região de Novo Hamburgo, o aumento de internações saltou de cinco na semana passada para 19. Segundo levantamento mais recente do governo do Estado, apenas sete leitos de UTI estão livres.

Com 57 casos ativos no dia de fechamento das bandeiras, a região de Novo Hamburgo apenas não ingressou na cor vermelha nesta semana por manter estáveis os demais indicadores. Além disso, o indicador considera também a estrutura hospitalar (disponibilidade de leitos) da macrorregião metropolitana de Porto Alegre.