POA Moto Solidário reúne 250 motociclistas e arrecada alimentos para moradores da vila Nazaré

O 1º POA Moto Solidário contou neste domingo com a participação de mais de 250 motociclistas que realizaram um passeio pelos pontos turísticos de Porto Alegre. A iniciativa arrecadou alimentos que serão doados para os moradores da vila Nazaré que foram transferidos para um residencial na zona Norte da Capital e para uma ONG da Lomba do Pinheiro. O secretário adjunto municipal da Segurança, Gélson Guarda, disse que a ação foi discutida com o Ipanema Solidário e o Instituto sobre Rodas e Associação dos Motociclistas.

"Neste momento de pandemia, estamos levando alimentos para pessoas necessitadas. Foi um desafio lançado pelo Ipanema Solidário e pela vereadora comandante Nádia", ressaltou. Segundo Guarda, os motociclistas realizaram a doação de um quilo de alimento que foram levados em reboques, veículos particulares e nos triciclos. A iniciativa do POA Solidário recebeu a doação de 50 caixas de banana que serão repassados aos restaurantes populares administrados pela prefeitura de Porto Alegre. Conforme Guarda, o Ipanema Solidário ficou responsável pela distribuição dos os alimentos.

Os motociclistas realizaram a concentração no Largo do Laçador, na zona Norte e percorreram diversas vias e pontos turísticos da Capital em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, como a Arena do Grêmio, o estádio Beira-Rio e o Cais Embarcadero. Para participar do passeio de motocicleta, era obrigatório o uso de capacete, máscara e álcool em gel. O passeio de motocicleta contou com o apoio da Guarda Municipal de Porto Alegre, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) que realizou a distribuição de material educativo aos condutores, e da Brigada Militar.

O major Gélson Guarda, secretário-adjunto de Segurança de Porto Alegre, que participou da organização do evento disse que até hoje haviam sido arrecadado mais de uma tonelada de alimentos. Ele destacou, ainda, a participação das revendedoras e grupos de motociclistas, que se associaram à campanha.

O Movimento Ipanema arrecada alimentos, roupas e produtos de higiene para as populações carentes através de drives-thrus realizados no bairro. Todo o material arrecadado é distribuído a entidades beneficentes que direcionam às famílias mais vulneráveis que estão sofrendo com a pandemia da Covid-19.

O Ipanema Solidário que conta com o apoio da prefeitura de Porto Alegre é realizado no terceiro domingo de cada mês. Durante a pandemia, o evento aconteceu apenas no formato de drive-thru. O drive-thru do Ipanema Solidário acontece na avenida Guaíba, na orla de Ipanema, bem em frente ao Radical Bar, das 10h às 17h.