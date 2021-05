Polícia Federal abre inquérito para apurar suposto ataque hacker ao STF

publicidade

A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para apurar o possível ataque de hacker contra o site do Supremo Tribunal Federal (STF). A página do Supremo sofreu um ataque hacker e foi retirada do ar na última quinta-feira. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o inquérito foi aberto na Diretoria de Inteligência Policial (DIP).

Segundo interlocutores, o material da investigação deverá ser compartilhado posteriormente com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. A expectativa é de que a investigação aberta pela PF para apurar o possível ataque seja realizada via inquérito das fake news.

O endereço eletrônico da Suprema Corte passa por manutenção para reforço de segurança até a tarde desta segunda-feira. “Estamos trabalhando para restabelecer todos os serviços o mais breve possível”, diz.