Polícia Federal cumpre reintegração de posse de espaço que abriga cozinha solidária em Porto Alegre

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira, reintegração de posse em terreno pertencente à União que havia sido ocupado, em 26 de setembro, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) do Rio Grande do Sul. A ação aconteceu de forma pacífica e contou com o apoio da Brigada Militar. No local foi instalada uma Cozinha Solidária para servir refeições gratuitas para pessoas em situação de rua, motoristas de aplicativos e até trabalhadores das cercanias que não tenham como se alimentar.

No último dia 5, a Justiça Federal decidiu em audiência pública pela retomada do espaço. O MTST, que organiza o projeto, entrou com um pedido de reconsideração da decisão na justiça, mas o recurso foi negado. Militantes, apoiadores e autoridades políticas chegaram a promover protestos, em frente a sede da Justiça Federal em Porto Alegre, contra a fome e em defesa do projeto.

De acordo com os organizadores, em pouco mais de duas semanas, mais de duas mil refeições foram servidas. O MTST afirmou que seguirá produzindo e oferecendo alimentação. Para isso, uma nova campanha de doações está sendo divulgada pelas redes sociais do coletivo.

Na última segunda-feira (11), o vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, esteve reunido com representantes do movimento e se disponibilizou a assumir, a partir da próxima segunda (19), a alimentação das pessoas atendidas pelo projeto no PopRua RS, na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no bairro Praia de Belas. O executivo estadual destacou ainda que a ação é movida pela União e o governo do Estado “não é parte do processo” e que a intenção é evitar que o serviço de alimentação prestado seja interrompido.