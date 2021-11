Polícia identifica mais uma vítima da barragem de Brumadinho (MG)

publicidade

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, nesta quarta-feira, que identificou mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tragédia ocorreu em janeiro de 2019. O trabalho foi feito pelas equipes do Instituto de Criminalística, a partir de DNA.

Até o momento, 263 pessoas que morreram no rompimento da barragem foram identificadas, segundo a polícia. Ainda não se sabe quando o corpo foi localizado e o nome da vítima. Mais detalhes serão passados pelo órgão em uma coletiva que será realizada na tarde desta quarta-feira (10), às 16h.

A última vítima da tragédia foi identificada no dia 6 de outubro. Angelita Cristiane Freitas de Assis era técnica de enfermagem do trabalho na Vale e tinha 37 anos na época. No dia 24 de agosto, Juliana Creizimar de Resende Silva, que tinha 33 anos de idade, também foi identificada. O marido dela também foi levado pela lama e teve o corpo identificado em 2019. A analista operacional da Vale deixou dois filhos gêmeos.