Polícia Rodoviária Federal flagra 110 motoristas embriagados durante o feriadão no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal flagrou 110 motoristas embriagados durante o feriadão da Proclamação da República no Rio Grande do Sul. Houve ainda autuação por 298 ultrapassagens indevidas, infração responsável principalmente por colisões frontais. Entre a sexta-feira passada e a última segunda-feira, a PRF identificou 4.672 pessoas e fiscalizou 3.761 veículos. No período ocorreram 58 acidentes em rodovias federais, que deixaram 67 feridos e cinco mortos. A PRF efetuou também 31 prisões.

“Com a fiscalização de trânsito focada nas condutas que geram maior risco de letalidade, os policiais rodoviários federais cumpriram sua missão no combate à violência no trânsito. Diversas operações focadas nos locais com maior índice de acidentalidade foram realizadas”, informou a instituição em um comunicado.

“As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível e o tempo de resposta às ocorrências menor. As ações ostensivas de combate ao crime para promover segurança aos usuários da rodovia ocorreram diuturnamente”, acrescentou a PRF.

Já o Comando Rodoviário da Brigada Militar somou 14.252 imagens por excesso de velocidade através de radar fotográfico. Houve 4.185 fiscalizações através de abordagens a veículos e 9.334 pessoas identificadas. Os policiais rodoviários estaduais abordaram 81 veículos irregulares e efetuaram 397 testes de embriaguez ao volante. Nas estradas sob jurisdição do CRBM foram registradas três vítimas fatais por acidentes de trânsito.

“As imagens captadas pelo radar demonstram que a imprudência por excesso de velocidade por parte dos usuários das rodovias estaduais chamam atenção pelos números”, observou a instituição.

RETORNO

A concessionária CCR ViaSul, que administra a BR 290 (freeway), contabilizou o retorno de cerca de 16,3 mil veículos do Litoral Norte até o início da tarde desta terça-feira. Entre a tarde e a noite da última segunda-feira, outros 49,4 mil veículos voltaram das praias.

Já na Estação Rodoviária de Porto Alegre, o gerente de operações Jorge Rosa prevê o desembarque dos ônibus de cerca de 8 mil pessoas ao longo desta terça-feira. Já na segunda-feira, em torno de 12 mil pessoas retornaram do feriadão.