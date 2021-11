Policial militar do 20º BPM morre em acidente de trânsito no Distrito Industrial de Cachoeirinha

publicidade

Luto na Brigada Militar em Porto Alegre. Na manhã desta segunda-feira, o soldado Alessandro Darcy Pinto Fagundes, 28 anos, lotado no 20º BPM, morreu após um acidente de trânsito ocorrido na avenida das Indústrias, no Distrito Industrial, em Cachoeirinha. Ele estava deslocando-se para a sede do batalhão na Capital.

No local, a moto que o policial militar conduzia foi atingida por um caminhão que manobrava de ré. Socorrido, o brigadiano não resistiu aos graves ferimentos e teve óbito constatado depois durante atendimento médico no Hospital Padre Jeremias.

De acordo com a BM, logo após a colisão, a arma dele, uma pistola calibre 40, foi furtada. A ocorrência mobilizou o efetivo do 26º BPM e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Fagundes ingressou na corporação em 2018, é natural de Canoas e deixa a esposa.