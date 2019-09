Policial sofre acidente de moto durante escolta em Porto Alegre

publicidade

Um policial militar se envolveu em um acidente enquanto fazia uma escolta na zona Sul de Porto Alegre, na noite desta quinta-feira. De acordo com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) ele foi atingido por um carro enquanto guiava moto da corporação.

Segundo a Brigada Militar (BM), o policial foi atingido na esquina da avenida Icaraí com a rua Butuí. Ele se se deslocava para atender a uma ocorrência na região quando colidiu com um VW Fox de cor vermelha. O brigadiano foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS). As informações preliminares dão conta de que ele fraturou uma perna e não corre risco de morte.