População adulta tomou segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 65% dos municípios do RS

publicidade

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, 65% das cidades gaúchas apresentam mais de 90% da população adulta com esquema vacinal completo – duas doses ou dose única. Das 497 cidades do Estado, em 323 os números apresentados no painel de vacinação do governo estadual, conforme atualização da manhã desta sexta-feira, estão acima da régua de corte citada pela secretária Arita Bergmann em novembro.

Na ocasião, em publicação da pasta sobre imunização da população adulta, a secretária afirmou que “municípios que chegaram a 90% do esquema completo já vacinaram praticamente todas as pessoas, é o índice recomendado em qualquer campanha vacinal”.

Entre os municípios da lista, o único com mais de cem mil habitantes é Santa Cruz do Sul, que registra 93% da população adulta com esquema vacinal completo. “Foi um trabalho conjunto da conscientização da população e ações da secretaria. Estendemos horários e vacinamos aos sábados domingos e feriados. Facilitamos o acesso, inclusive com horários à noite nas unidades”, explica a secretária de Saúde do município, Daniela Dumke.

Além da rede composta por 32 unidades de saúde, ao longo do período de vacinação foram instalados pontos no Parque da Oktoberfest, no Parque da Gruta e estacionamento de mercados. Outra medida foi o combate à desinformação. “Em determinado período notamos resistência da comunidade, então realizamos busca ativa aos sábados, tirando o medo que essas pessoas tinham pela desinformação”, explica.

O sistema mostra 15 municípios com mais de 50 mil habitantes entre os que ultrapassaram o índice de 90%: Cruz Alta (101,9%), Santo Ângelo (99,6%), Capão da Canoa (96,4%), Cachoeira do Sul (95,5%), Carazinho (95,2%), Sapiranga (94,6%), São Borja (93,6%), Ijuí (93,4%), Alegrete (92,5%), Camaquã (92,2%), Canguçu (91,5%), Esteio (91,2%), Montenegro (91,2%), São Gabriel (90,5%) e Santa Rosa (90,4%).

Os dados da população utilizados são baseados em estimativas do IBGE e por serem projeções, alguns municípios podem apresentam diferenças nos números absolutos com a população real atual. A Secretaria Estadual de Saúde explica que, por esse motivo algumas cidades têm índice de vacinados acima dos 100%. Exceto por Cruz Alta, a maioria é composta por municípios menores, onde uma variação mesmo que pequena gera maior diferença percentual.

É o caso de Engenho Velho, menor município gaúcho, que apresenta o maior índice: 162,2% pessoas com esquema vacinal completo. O sistema mostra a aplicação de 1.168 pessoas com duas doses ou dose única, sendo que a expectativa populacional era de 720 pessoas na população adulta.

“A segunda dose já fizemos em todos acima de 12 anos. Acredito que houve aumento populacional acima da expectativa do IBGE pelo longo tempo em que foi realizado o último Censo (2010). Além disso, temos área indígena onde chegam e saem pessoas com muita frequência” explica a enfermeira responsável técnica pela Unidade Básica de Saúde (UBS), Glaciane Bernardi.

Porto Alegre está próximo de atingir o índice. Com 1.036.881 pessoas da população adulta com dose única ou duas doses, a Capital completou 88,3% deste extrato da população vacinável.

Veja Também

O outro lado da lista

Na lista, somente três municípios apresentam menos de 70% da população com esquema completo, sendo apenas um com mais de 10 mil habitantes: Três Coroas, com 65,8%. As demais são Amaral Ferrador, com 61,4% e Chuí, com apenas 40,6% do esquema completo.

A Secretaria de Saúde de Três Coroas relatou que faria uma verificação dos dados tanto de doses recebidas quanto de pessoas vacinadas, pois acredita em divergências com o que consta no sistema da SES. Na semana passada, houve a solicitação de esclarecimentos por parte da promotoria do Ministério Público do município sobre o baixo índice de vacinados. Entretanto, a pasta admite que apesar de realizar ações como vacinação aos sábados e à noite enfrenta problemas de adesão da população.

Em Amaral Ferrador, a secretária de Saúde, Magali Leal Leite Soares, cita dificuldades no lançamento dos dados no sistema. “Estamos vacinando e temos uma demanda muito grande pela vacina. O problema é a falta de pessoal para que possamos lançar essas informações”, diz.

Ela complementa que muitas pessoas que tiveram reação à vacina ou contraíram Covid após a primeira dose ficam com receio e por isso a pasta distribui material informativo e participa de programas de rádio para informar e conscientizar a população.

Município com menor índice, o Chuí tem uma particularidade. Muitos habitantes com dupla nacionalidade cruzaram a fronteira e realizaram a vacina no Uruguai, que, com calendário diferente, iniciou a imunização da população de jovens adultos antes do Estado. “Em setembro, nossos agentes comunitários de saúde visitaram 1,2 mil adultos e constataram que 58% deles tinha vacinado no Uruguai”, explica Sandrine Gonçales Pereira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município.

Além disso, ela afirma que há doses pendentes para digitação. “Temos funcionários em férias e temos de 200 a 250 doses de adultos e adolescentes para lançar no sistema. A demanda aumentou no mês de janeiro”, detalha.

Três milhões em atraso

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) ressalta que pelos dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), existem no Rio Grande do Sul mais de três milhões de pessoas com alguma dose contra o coronavírus em atraso. A pasta alerta para o risco que representa não estar com o esquema vacinal atualizado. Entre dezembro e janeiro, conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), 68% das hospitalizações e 70% das mortes por Covid-19 ocorreram em pessoas não vacinadas ou com alguma dose em atraso.