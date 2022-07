População economicamente dependente acima de 65 anos chega a 14,7%

publicidade

Como reflexo do envelhecimento populacional, a dependência econômica entre os brasileiros acima de 65 anos aumentou, enquanto que a de crianças e adolescentes diminuiu em 2021. A informação faz parte da Pnad Contínua Anual (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) - Características dos Moradores 2020 - 2021, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A dependência total vem se modificando no país. Entre 2012 e 2021, a razão de dependência de jovens diminuiu, passando de 34,4 crianças e adolescentes por 100 pessoas em idade potencialmente ativa para 29,9. Já a razão de dependência de idosos aumentou de 11,2 para 14,7 no mesmo período.

Ao comparar com 2012, a razão de dependência total em 2021 apresentou pequena queda, passando de 45,7, em 2012, para 44,6, em 2021.

Veja Também

No entanto, essa queda não foi constante no período, pois ao comparar 2021 com 2017, ano em que o indicador foi estimado em 43,9, verifica-se ligeiro aumento na razão de dependência total.

As mudanças na razão de dependência estão diretamente associadas à diminuição da fecundidade e ao aumento na longevidade da população.

Considerando os grupos etários formados por crianças e adolescentes (0 a 14 anos), jovens e adultos em idade potencialmente ativa (15 a 64 anos) e idosos (considerando, neste cálculo, as pessoas de 65 anos ou mais), pode-se calcular a razão de dependência demográfica total, medida pela razão entre as pessoas definidas, em termos demográficos, como dependentes economicamente (jovens e idosos) e aquelas potencialmente ativas.

A razão de dependência total pode ser separada nos dois grupos etários que são considerados economicamente dependentes, sendo denominadas razão de dependência de jovens e razão de dependência de idosos.

Trata-se de uma medida demográfica que contribui para compreender o peso ou a carga econômica do grupo de crianças e de idosos, teoricamente considerados dependentes economicamente, sobre o segmento populacional com maior potencial para exercer atividades produtivas. As alterações na razão de dependência demográfica evidenciam mudanças na estrutura etária da população.