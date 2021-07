Porto Alegre abre vacinação contra Covid-19 para público de 30 anos nesta sexta-feira

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira, a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para o público de 30 anos a partir desta sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ampliação foi possível devido a chegada de 16.730 doses, previstas para esta quinta-feira, que serão separadas e repassadas aos pontos de vacinação no mesmo dia.

A aplicação da primeira dose para este público começa na sexta e segue durante o fim de semana em Porto Alegre. Ainda não há os endereços dos pontos de vacinação.

Nesta quinta-feira, a imunização segue para o público de 31 anos ou mais, apenas por agendamento, e para os grupos já contemplados na campanha.

De acordo com a SMS, para avançar na faixa etária de 29 anos seriam necessárias mais 14.125 doses de imunizantes. Para esse movimento, a pasta aguarda a chegada de novas entregas de vacinas. Conforme a Secretaria, Porto Alegre é a primeira capital do país a atingir a marca de um em cada três habitantes com imunização completa.