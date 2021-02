Porto Alegre adotará critérios da bandeira vermelha do Distanciamento Controlado

publicidade

Com a manutenção da cogestão no Plnado do Distanciamento Controlado do governo do Estado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou que nada deve mudar nas atividades da Capital, exceto a suspensão geral de todas as atividades às 20h, conforme determinado pelo governador Eduardo Leite. Segundo ele, a decisão do governador de manter a cogestão foi “sensata”.

“A cogestão é um instrumento que foi criado pela questão das badneiras, sou prefeito há 50 dias e aderi à questão da cogestão por entender que a gente compartilha responsabilidades com o governador”, afirmou.

Veja Também

Conforme Melo, o prefeito conhece a realidade do seu município. “Se eu entender que em determinadas situações eu posso atender a bandeira vermelha, porque a cogestão permite que o prefeito utilize uma bandeira inferior, é o que eu vou fazer”, assinalou. Melo ainda ressaltou que a partir desta terça-feira, Porto Alegre vai operar com os critérios da bandeira vermelha.

“Vamos manter a bandeira vermelha nas atividades durante todo o dia, mas todos terão que parar a partir das 20h e o nosso decreto não precisa ser modificado, os protocolos são os mesmos do governo do Estado”, pontuou. Sobre a volta às aulas, Melo declarou ser “francamente favorável que isso aconteça”. “Se for possível, vamos abrir (as escolas)”, afirmou.

Já sobre a lotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o prefeito definiu a situação como “gravíssima”, mas disse não ver relação com o funcionamento das atividades na cidade e a situação. “Nós vamos reduzir as UTIs pelo fato de fechar o comércio? Esse debate tem que vir com pé no chão, se tiver algum indicativo de que isso é a causa do aumento (da ocupação dos leitos) não tenho dúvida que eu mudo de opinião”, garantiu.