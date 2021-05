Porto Alegre alega que doses distribuídas são insuficientes para zerar espera pela Coronavac

publicidade

As 188.800 doses de Coronavac que chegaram ao RS na tarde desta terça-feira e 62.400 recebidas do Ministério da Saúde na última sexta-feira, foram remetidas aos municípios nesta quarta-feira. A Secretaria da Saúde (SES) distribuiu às coordenadorias regionais de saúde, 251.200 doses do imunizante para zerar o déficit de segundas doses (D2) em atraso no Estado.

Entretanto, em alguns municípios e até mesmo em Porto Alegre, que recebeu a quantidade 37.590 doses, ainda precisaria de pouco mais de 45 mil para completar o esquema vacinal, apesar da SES afirmar que o quantitativo seria suficiente para resolver o problema.

"Somando as duas remessas, iremos distribuir quantitativo suficiente para que todos os que tomaram a primeira dose com Coronavac possam completar o esquema vacinal, o que é fundamental para a eficácia do imunizante", explica chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Mas segundo o secretário de Saúde da Capital, Mauro Sparta, ainda faltará vacina. “Se chegar mais uma remessa, a gente resolve até a próxima semana. Nesta aqui vamos avançar até os 60 anos e vamos começar a vacinar as pessoas abaixo dos 60 anos, de quem está atrasado, como os profissionais da saúde”, adianta.

A SES afirma ter distribuído 1.647.470 doses da vacina Coronavac aos municípios gaúchos para aplicação da primeira dose em grupos prioritários, seguindo a ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI). Para segundas doses (D2), a secretaria diz ter repassado 1.650.580 doses aos municípios, com a última distribuição ocorrida hoje. “Matematicamente, portanto, o Estado distribuiu doses suficientes para completar o esquema vacinal de todos os gaúchos imunizados com a primeira dose da vacina Coronavac”, garantiu a SES em nota divulgada à imprensa.

Entretanto, o diretor da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, diz que a SES tem que levar em consideração o “mundo real”, onde, além do descontrole da fila de vacinação nos municípios, pode ter ocorrido outras situações. “Pode ter acontecido de pessoas terem tomado a segunda dose como a primeira. Também tem a quebra de doses, como a xepa, quebra do frasco. E aqui, identificamos mais de 17 mil pessoas de fora da Capital que receberam vacina”, alega Ritter.

Para o diretor, o ideal seria fazer remanejo de doses entre municípios, a fim de resolver esta questão. “Mas seria muito difícil. Por isso, acreditamos que sejam necessárias mais doses da Coronavac”, explica.

Voando na entrega

Novamente, o esquema de entrega iniciou pela manhã, com as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório e a Secretaria de Saúde de Porto Alegre retirando as doses. Já os municípios próximos à Capital - como Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão - retiraram diretamente na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), à tarde.

Para o interior, grande parte do carregamento foi transportado no helicóptero da BM, que partiu rumo a Caxias do Sul, na Serra, com a carga da 5ª CRS. Na sequência, o avião King Air da BM decolou para fazer um roteiro de cinco cidades: Erechim (11ª e 6ª CRS), Palmeira das Missões (15ª e 2ª CRS), Santo Ângelo (9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRS), Bagé (7ª CRS) e Pelotas (3ª CRS). O helicóptero da Polícia Civil fez o transporte até Santa Maria, com doses para a 10ª CRS. O transporte aéreo representa ganho considerável de tempo em relação ao transporte rodoviário, além de maior segurança no deslocamento. Tudo é feito em cerca de quatro horas e meia, entre a primeira decolagem no Bav-BM e o pouso no último destino. As demais coordenadorias retiraram suas cargas na Ceadi, na capital, para o transporte rodoviário.

Também chegaram ao RS no início da tarde desta terça-feira, no mesmo voo da remessa de Coronavac, mais 269.100 doses de Astrazeneca, que serão reservadas, por recomendação do Ministério da Saúde, para aplicação de D2. As vacinas ficarão armazenadas na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi) até o momento de enviá-las aos municípios.

Não há atraso na D2 da Astrazeneca. A SES já distribuiu doses suficientes para completar o esquema vacinal de todos os imunizados com a primeira dose desse laboratório que estariam em tempo de tomar a D2. Além disso, há estoque no RS para D2 de todos os que precisam completar o esquema vacinal até, pelo menos, a metade de julho.